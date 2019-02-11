تسريب مواصفات أول هاتف بكاميرا منبثقة في العالم

تستعد شركة ”فيفو Vivo“ لإطلاق هاتف Vivo V15 Pro الذكي في الهند، والذي سيكون أول هاتف في العالم بكاميرا منبثقة بدقة 32 ميغابكسل.

وسربت المواصفات الكاملة للجهاز وكذلك سعره المتوقع، حيث سيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 675 وبطارية 3700 ملي امبير مع شحن سريع Dual Engine.

وسيحتوي الهاتف على شاشة Ultra FullView سوبر أموليد بدقة عرض FHD+ مقاس 6.39 بوصة وماسح لبصمة الإصبع داخل الشاشة، ومن المتوقع أن يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

وبحسب التسريبات فإن الجهاز يحتوي على كاميرا سيلفي أمامية منبثقة بدقة 32 ميغابيكسل، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن الكاميرا ”السيلفي“ قد تكون بمستشعر سامسونغ GD1 بدقة 32 ميغابيكسل والذي تم إطلاقه مؤخرًا، وهو مستشعر صغير الحجم ويأتي مزودًا بدعم تثبيت الصورة الإلكترونية (EIS) للحصول على مقاطع فيديو أفضل وأكثر استقرارًا.

ووفق المواصفات المسربة فإن الهاتف الجديد يشمل وجود كاميرا خلفية بمستشعر 48 ميغابكسل كما يظهر في هاتف Redmi Note 7.

كما يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعر 8 ميغابكسل ومستشعر 5 ميغابكسل.

وحسب ورقة المواصفات المسربة، فإن السعر غير المؤكَّد للهاتف Vivo V15 Pro هو 33 ألف روبية هندي ( حوالي 463 دولار أمريكي).

لكن مسؤولًا تنفيذيًا بالشركة قال في مقابلة سابقة إن سعر Vivo V15 Pro القادم سيتراوح بين 20 ألف و30 ألف روبية في الهند.

وأعلنت ”فيفو“ أنها ستطلق Vivo V15 Pro في الهند في 20 فبراير 2019، قبل المؤتمر العالمي للمحمول (MWC) في برشلونة.