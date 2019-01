“فيفو” تفاجئ العالم بهاتف بلا أزرار نهائيًا في 2019 (صورة)

خرج تسريب جديد، يؤكد أن شركة “فيفو” ستعلن عن هاتفها القادم Apex 2019 في مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019، ليكون أول هاتف يتخلى تمامًا عن الأزرار، فالشاشة تحتل مقدمة الهاتف، وجانباه لا يحملان أي أزرار تُذكر.

ووفقًا لما نقله موقع “إنديان إكسبرس” الإخباري، فإن المدون التقني Ice Universe نشر عبر حسابه على “تويتر”، بأنه حصل على معلومات من داخل الشركة الصينية، تؤكد أن هاتفها المقبل لن يحمل أي أزرار من أي نوع، وأكد صدق هذه المعلومات ما نشره المدون المعروف باسم Ben Genskin على “تويتر” من صورة تعرض تصميمًا تخيليًا للهاتف وتحمل اسمه.

Vivo's upcoming concept smartphone, without any buttons, no holes on the side, no holes in the screen, it is like a metal soap. Is it a science fiction? pic.twitter.com/Gfw9YB4baY

— Ice universe (@UniverseIce) January 21, 2019