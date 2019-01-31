تعرف على أسرار ومميزات نظام آبل “iOS 13” الجديد

كشف تقرير جديد تفاصيل متنوعة حول الإصدار القادم من نظام تشغيل أجهزة آبل المحمولة iOS 13 والذي سيحمل العديد من المزايا الجديدة الخاصة بأجهزة الشركة اللوحية آيباد.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع بلومبرغ الإخباري، أن iOS 13 سيحمل مزايا تقدم شكلًا جديدًا لواجهة استخدام الآيباد، وخاصة على مستوى زر الشاشة الرئيسية، كما أنه سيقدم ميزة الوضع الليلي Dark Mode، والذي يستهدف تقديم تجربة استخدام مريحة مع الشاشة في ظروف الإضاءة الضعيفة وكذلك الاستخدام الليلي.

ووفق التقرير، فإن المميزات الجديدة، ستكون ممتعة، خصوصًا مع اتجاه أبل نحو استخدام شاشات OLED، والتي تقدم درجة عمق كبيرة مع اللون الأسود، في هواتف آيفون بداية من آيفون x في 2017.

وسيقدم الإصدار الجديد مزايا خاصة بنظام الشركة الترفيهي للسيارات CarPlay، إلى جانب مزايا متعلقة بنظام إدارة الملفات على الهواتف الذكية، مع إمكانية تصفح أكثر من إصدار من نفس التطبيق بسهولة أقرب إلى فتح العديد من علامات التبويب على متصفح الويب.

وبحسب تقرير بلومبرج، فإن iOS 13 سيجعل تجربة المستخدم مع الآيباد أقرب إلى استخدام الكمبيوتر.