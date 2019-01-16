“واتساب” يطلق ميزة جديدة تغني عن كتابة الرسائل.. تعرف عليها

أطلق تطبيق واتس اب، ميّزة جديدة تتيح للمستخدمين إملاء الرسائل وإرسالها إلى جهات الاتصال دون الحاجة إلى كتابتها.

تغني هذه الميّزة الجديدة مستخدمي واتساب عن الحاجة لكتابة الرسائل، وتمكنهم من إملائها ببساطة، قبل أن يحولها البرنامج إلى رسالة نصية.

وحسب صحيفة “إنديا إكسبريس” الهندية، سيحتاج المرسل إلى الضغط يدويًّا على أيقونة الإرسال، لتفعيل الميزة المتوافرة في نظامي التشغيل Android وiOS.

وفيما سبق كانت ميّزة الإملاء متاحة في المساعد الصوتي الذكي في تطبيقات مثل: غوغل وسيري، ولكن الآن أصبحت هذه الميّزة مدمجة في تطبيق واتساب ويمكن للمستخدمين البدء مباشرة بإملاء الرسالة من داخل التطبيق باستخدام أيقونة ميكروفون جديدة على لوحة المفاتيح.

ولاستخدام ميزة الإملاء، سيحتاج المستخدمون إلى فتح التطبيق ثم جهة الاتصال التي يرغب في إرسال رسالة إليها، قبل إظهار لوحة المفاتيح المستخدمة لكتابة الرسائل والضغط على رمز الميكروفون الأسود في أعلى اليسار في نظام اندرويد، بينما يوجد هذا الرمز في الجزء السفلي الأيسر لمستخدمي iOS.

ومن ثم كل ما على المستخدم فعله هو النقر على رمز الميكروفون لبدء إملاء الرسالة، كما يمكن للمستخدم تعديل الرسالة عن طريق الكتابة قبل إرسالها.