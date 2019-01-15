عطل فني يمحو رسائل مستخدمي واتساب دون إنذار

أبلغت شريحة كبيرة من مستخدمي تطبيق “واتساب” عن حذف رسائلهم من التطبيق دون سابق إنذار.

يبدو أن العطل الفني يؤثر على هواتف أندرويد، ويمحو الرسائل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأعرب مستخدمو “واتساب” عن غضبهم واستيائهم من المشكلة على “تويتر”، والتي يُعتقد أنها ناجمة عن عطل فني، على الرغم من أن “واتساب” نفسه لم يؤكد صحة المعلومة من عدمها.

من جانبه، أبرز موقع “WABetaInfo” التابع لـ”واتساب” المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى العديد من الردود التي يبدو أنها تؤكد نظرية العطل الفني.

واشتكى بعض المستخدمين من اختفاء الرسائل القديمة التي يرجع تاريخها إلى بضع سنوات، في حين قال آخرون إن رسائلهم الحديثة اختفت أيضًا، وأوضح البعض أن المشكلة لم تُحل بتحديث البرنامج.

وقال أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رسائله تختفي في غضون ساعات يوميًا، بينما كشف آخرون أن عملية محو الرسائل تبدو عشوائية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشاكل الحالية ناتجة عن إجراء اتخذته شركة واتساب أم بسبب عطل فني، حيث لم تستجب الشركة لأسئلة ومطالب المستخدمين للحصول على تفسير.