“واتس آب” تطور ميزة جديدة لتأمين المحادثات (صورة)

تعمل شركة “واتس آب” على تطوير ميزة جديدة؛ للحماية من تجسس المُتطفلين على محتوى رسائل الدردشات، وذلك عبر إقفالها باستخدام بصمات الأصابع.

وسيكون تطبيق الدردشة، الأكثر شعبيةً في العالم، محميًا تمامًا، حيث سيحتاج المُستخدمون توثيق هوياتهم من أجل فتحه، وفقًا لما ذكرتهُ صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الإثنين.

وستعطي الميزة الجديدة المستخدمين خيارًا يمنع من يمسك هواتفهم من الوصول لرسائلهم عبر واتس اب، والتلصص على دردشاتهم.

وتهدف الشركة من خلال الميزة الجديدة، المقرر إطلاقها في تحديث الإصدارات المستقبلية لـ”واتس آب”، لإضافة حماية جديدة على تأمين خصوصيات مستخدميها، ومنع الوصول إلى محتوى رسائلهم.