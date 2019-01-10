“واتس آب” يتحول لأفضل أداة للمجرمين بعد إضافة التأمين بالبصمة

تطور شركة واتس آب التابعة لـ”فيسبوك”، تحديثًا أمنيًا جديدًا من شأنه تحويل تطبيق المراسلة إلى أداة شائعة بين المجرمين.

اجتذب تطبيق المراسلة الشهير العديد من الانتقادات بسبب استخدامه نظام تشفير متكامل غيرقابل للاختراق، ما يمنع أي طرف ثالث من الاطلاع على المحادثة، بما في ذلك السلطات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيصعب هذا التحديث الأخير على أجهزة الشرطة والمخابرات وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، قراءة الرسائل المُرسلة من قِبل المجرمين والإرهابيين.

ووفقًا للتقارير، لا يزال التحديث في مرحلة التطوير الأولى، ومن المقرر أن يضاف إلى الإصدارات المستقبلية.

ويمنع نظام الأمان الجديد الحكومات ووكالات إنفاذ القانون من اعتراض الرسائل المتبادلة بين المجرمين، ومن المتوقع أن تضاف ميزة البصمة إلى الإصدار v2.19.3 للأندرويد.

وستسمح الميزة الأمنية الجديدة للمستخدمين بفتح التطبيق باستخدام بصماتهم، ولكنها لن تحمي المحادثات الفردية.

هذا واعترفت شركة واتس آب في تموز/ يوليو الماضي، أن تشفيرها الأمني يمكن استغلاله من قِبل المجرمين والإرهابيين، حيث يصعب على خدمات الأمان الوصول إلى المحادثات المشفرة من المجرمين المحتملين.