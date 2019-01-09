غضب وسط مستخدمي هواتف “سامسونغ” لعدم قدرتهم على حذف “فيسبوك”

بدأ العديد من مستخدمي هواتف أندرويد يتساءلون عن بيع “سامسونغ” هواتف بإصدار دائم من “فيسبوك”، ويشتكي بعضهم من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المصور، نيك وينك، يتابع منتديات الإنترنت عندما صادف شكوى أثارت قلقه، تقول: “في بعض هواتف سامسونغ الذكية لا يُسمح للمستخدمين بحذف تطبيق فيسبوك”.

وقد اشترى وينك هاتفه “غالاكسي S8” من “سامسونغ”، وهو جهاز يعمل بنظام أندرويد مُثبت عليه تطبيق “فيسبوك”.

وقد استخدم وينك التطبيق للتواصل مع الأصدقاء ومشاركة صور المناظر الطبيعية، ولكنه أراد حذفه.

وقد حاول إزالة التطبيق من هاتفه، ولكنه لم يتمكن من ذلك ولم يجد سوى خيار “تعطيل” التطبيق.

وقال وينك في مقابلة: “من المزعج جدًا أنه إذا أردت التخلص تمامًا من تطبيق فيسبوك لا أتمكن من ذلك ويظل على الهاتف، وهذا الأمر يثير الكثير من الأسئلة: هل ما زال بإمكانهم تتبع معلوماتك أو موقعك، أو أي شيء يفعلونه غير ذلك؟، يجب أن يكون لنا كمستهلكين رأي فيما نريده وما لا نريده على هواتفنا”.

لقد أصبح المستهلكون أكثر انتباهًا بشأن حقوقهم الرقمية، وأكثر يقظة بشأن الخصوصية في العام الماضي، بعد الكشف عن ممارسات مشاركة المعلومات على “فيسبوك”.

وقام بعض الأشخاص بحذف حساباتهم على موقع “فيسبوك”؛ احتجاجًا على هفوات الشركة، ويريد البعض الآخر ببساطة التأكد من أن لديهم الخيار للقيام بذلك.

وقال متحدث باسم “فيسبوك”: إن الإصدار المعطل من التطبيق يعمل كما لو تم حذفه، لذلك لا يستمر في جمع البيانات أو إرسال المعلومات مرة أخرى إلى “فيسبوك”.