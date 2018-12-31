“سامسونغ” تعمل حاليًا على إصدار هاتف جديد ببطارية سعتها 4000 ميلي أمبير

تعمل شركة “سامسونغ” حاليًا على إصدار هاتف جديد من سلسلة “غلاكسي” الراقية يطلق عليه اسم “غالاكسي A50″، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن “GalaxyClub” سيحمل الهاتف بطارية سعتها 4000 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية 24 ميغابيكسل في الخلف.

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل حول الكاميرات الخلفية الأخرى.

وسيعمل الهاتف بمعالج “إكسينوس 9610” الخاص بالشركة، وبذاكرة عشوائية 4 غيغابايت رام و 64 أو 128 غيغابايت سعة تخزين داخلية، وبنظام التشغيل “Android 9.0 Pie”.

ووفقًا لتقارير سابقة، قد يأتي الهاتف “غالاكسي A50” مزودًا بقدرات الشحن اللاسلكي ومستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة.

وقد يكون مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة بصريًا وليس بالموجات فوق الصوتية المستخدمة في “غالاكسي S10”.

وذكر تقرير آخر أن “سامسونغ” ستطلق سلسلة هواتفها الذكية “Galaxy M” الجديدة في الهند في يناير/كانون الثاني 2019.

وأضاف التقرير أن الشركة ستطلق ثلاثة طرازات جديدة يطلق عليها اسم “Galaxy M10″ و”Galaxy M20″ و”M230”.