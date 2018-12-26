سامسونغ تُضيف ميزة جديدة لالتقاط الصور بوضوح في الظلام (صور)

أضافت شركة سامسونغ ميزةً جديدةً في هاتفها الذكي القادم، حيث ستُمكن مُستخدميه من التقاط صور فائقة الجودة والوضوح في الظلام الدامس، وبدون استخدام الفلاش.

وذكرت صحيفة” مترو”البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هذه الميزة ستعمل من خلال التقاط عدة صور مرة واحدة، قبل الجمع بينهما لإنشاء لقطة واضحة، حيث تبدو وكأنها اتخذت مع خاصية الفلاش، ولكنها في الواقع تم التقاطها في الظلام.

وكانت غوغل أطلقت الشهر الماضي خاصية في هواتفها غوغل بكسل أطلقت عليها اسم Night sight، حيث تتميز بالتقاطها صورًا واضحة في الليل والأجواء الخافتة بدون الحاجة لتشغيل الفلاش.