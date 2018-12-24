واتس آب يضيف ميزة مشاهدة الفيديو أثناء الدردشات

لا يزال “واتس آب” واحدًا من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا في العالم، ويحرص تطبيق الدردشة المملوك لـ”فيس بوك” على البقاء في المقدمة لذلك يتم إضافة ميزات جديدة إليه بشكل متواصل.

وتسمح أحدث ميزة، picture-in-picture، للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو المشتركة في نافذة صغيرة في برنامج الدردشة الرئيسي، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في الدردشة مع الأصدقاء أثناء الاستمتاع بمقاطع الفيديو التي يرسلونها.

وستظهر مقاطع الفيديو المرسلة من بعض المصادر تلقائيًا في نافذة منبثقة، على سبيل المثال، إذا شاركت رابطًا من يوتيوب فسترى مقطع الفيديو في النافذة المنبثقة الصغيرة.

لكن عندما اختبرنا هذه الميزة لاحظنا أن الروابط التي تم لصقها من يوتيوب لم تعمل بنفس الطريقة، بدلاً من فتح تطبيق يوتيوب لتشغيلها.

ربما يلاحظ مستخدمو واتس آب أن هذه الميزة تم طرحها منذ بعض الوقت على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، ولكن التحديث الجديد يضيفها إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android أيضًا.

وقد يؤدي هذا الأسلوب في طرح المزايا الجديدة إلى إحباط البعض، فقد أغضب إطلاق الملصقات بعض الأشخاص الذين قد يرغبون في إرسالها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

ومن المتوقع أيضًا أن يقوم تحديث لتطبيق واتس آب لسطح المكتب بإضافة دعم لميزة الفيديو picture-in-picture هذه أيضًا، وسوف يرى معظم المستخدمين الميزة الجديدة بمجرد تشغيل الشركة لها طالما كان تطبيقهم يعمل بأحدث إصدار.