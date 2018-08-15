حملة في تركيا لوقف الإعلانات على ” فيس بوك” و”تويتر”

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حملة لوقف الإعلانات في “فيس بوك” و”تويتر” ووسائل الإعلام الأمريكية، عقب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى حصول الشركات الأمريكية على إعلانات من تركيا بقيمة 1.05 مليار دولار في عام 2017.

ووفقا لصحيفة زمان بدأت صيحة ” لا تمنحوا إعلانات لشركات أمريكية” ضد المؤسسات الإعلامية الأمريكية بأسرها وعلى رأسها قناة “فوكس تي في” التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي الشهير روبرت موردوخ ، بالإضافة إلى إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي غوغل وفيسبوك وتويتر وانستغرام التي لها النصيب الأوفر من التسويق الرقمي في تركيا.

وفي سياق متصل قررت تورك تيلكوم للاتصالات التوقف عن نشر الإعلانات في أمريكا في الوقت الذي تتواصل فيه التوترات بين البلدين.

وقال مدير الاتصالات المؤسسية بها حمدي أتاش إن أسرة تورك تيليكوم تشارك في حملة عدم منح الإعلانات إلى الشركات الأمريكية وتقف بجوار حكومتها ومواطنيها. كذلك فعلت الخطوط الجوية التركية الأمر نفسه، وذكر المستشار الإعلامي لها يحيي أوستون أن شرطة الطيران الوطنية تقف بجوار شعبها ودولتها مؤكدا على إرسال التعليمات اللازمة حول الموضوع إلى كافة الوكلاء.