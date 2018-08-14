البيت الأبيض: ترامب محبط لعدم إفراج تركيا عن القس برانسون

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محبط لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون، وذلك في وقت تصعد فيه واشنطن الضغط على أنقرة لإطلاق سراح القس المحتجز منذ عامين بتهمة التجسس.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: “الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرًا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية”.

وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخرًا على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأمريكي برونسون، إذ تم فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين، بينما ردت أنقرة بالمثل.

وأدى التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين إلى تدهور حاد في الليرة التركية، اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مؤامرة وطعنة في الظهر” من الولايات المتحدة.