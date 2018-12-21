بالصور.. تسريب يكشف تفاصيل جديدة عن تصميم هاتف “غلاكسي S10”

أدرج أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، مجموعة من الحقائب لهاتف سامسونغ الجديد Galaxy S10 وتضمن ذلك صوراً تظهر تفاصيل أكثر عنه.

وسيأتي الهاتف بأربع كاميرات سيتم تشغيلها أفقيًا عبر الهاتف عند تنشيط وضع بورتريه.

ومن المثير للاهتمام أنه لا يبدو أن هناك ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع، ما يشير إلى أن سامسونغ قد تستخدم تقنية التعرف على الوجه الموجودة بهاتف iPhone X لفتح قفل الهاتف.

وفي الوقت ذاته، يبدو أن شاشة الهاتف ستكون دون “نوتش” فقد انتشرت شائعات مفادها أن سامسونغ تقدم ثقبًا صغيرًا في الشاشة للكاميرا الأمامية، ولكن لا توجد تأكيدات عن مكان وجود المستشعرات.

وبالطبع كل ما نريد معرفته، هو ما إذا كانت سامسونغ ستحتفظ بمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم أو ستتخلى عنه مثل منافستها أبل.

وغالباً ما يتم إخبار الشركات المصنعة للحقائب عن تصميم الهاتف في وقت مبكر، فلا أحد يرغب في إطلاق هاتف ثم يقوم مصنعو الحقائب بالهرولة لمدة شهر لوضع منتجاتهم الخاصة معاً، لكن المشكلة في هذا هو أن هذه الشركات المصنعة غالباً ما تدع الأشياء تنفلت عن طريق الخطأ.

ومن المرجح أن يتم الكشف عن الهاتف في الحدث التجاري “المؤتمر العالمي للهاتف المحمول” في نهاية فبراير/شباط.