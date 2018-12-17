للحد من انتشار الشائعات “القاتلة”.. “واتس آب” تراجع بعض ميزاتها

تعمل الشركة المطورة لتطبيق “واتس آب” للتراسل الفوري للحد من انتشار الشائعات بعد رصد وقوع وفيات بسبب تداول بعض الشائعات الحساسة.

ففي المكسيك، تم حرق اثنين من الأبرياء وهم أحياء الشهر الماضي بسبب الأخبار الكاذبة التي تم تداولها باستخدام التطبيق.

وفي الهند، قُتل أكثر من 40 شخصًا على يد الغوغاء في العامين الماضيين بعد انتشار أخبار كاذبة عبر التطبيق عن اختطاف الأطفال أو سرقة الأعضاء البشرية.

وطالب وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، رافي براساد، شركة “واتس آب” بالعمل على إيجاد طرق لتتبع أصل الرسائل “الشريرة”.

وردت الشركة على هذا الطلب بالقول:”إنها ستحد من القدرة على تداول الرسائل عن طريق منع المستخدمين من نشر المشاركات لأكثر من 5 أشخاص أو مجموعات وإزالة زر إعادة التوجيه السريع الموجود بجوار الرسائل”.

وفي البداية لم يتم طرح هذه الميزة إلا في الهند، ولكن هناك حديث عن إمكانية تعميمها لباقي دول العالم بحسب موقع ” WABetaInf”.