“واتس آب” يكشف عن ميزة جديدة لمستخدميه‎

كشف تقرير جديد نشره موقع “TelecomTalk” التقني عن ميزة جديدة تعمل خدمة واتس آب للتراسل تُسمى بـ”ربط الحسابات”.

وتسمح الخدمة الجديدة للمستخدم أن يربط حسابه على واتس آب بحساباته الأخرى على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وإنستغرام” كحساب احتياطي في حال تم اختراقه.

وتُعتبر الميزة، وفقًا لما نشره موقع إنديان اكسبريس، حلًا عمليًا لحماية المستخدم من خسارة حساباته في حالة تم اختراقها، بحيث يمكن لـ”فيسبوك” أن يتأكد من هوية المستخدم عبر الواتس آب بحيث يسهل عليه إعادة الحسابات الأخرى بسهولة.

ويعمل واتس آب حاليًا على تطوير مزايا جديدة مثل “الوضع الصامت”، التي تتيح للمستخدم إمكانية إخفاء جميع علامات وجود رسائل جديدة من أي محادثات قمت بتفعيل تلك الخدمة لها.

في حين نشر موقع “WeBetaInfo”عن ميزة أخرى تُدعى “وضع الإجازة”، التي تتيح للمستخدم منع المحادثات المؤرشفة من العودة لقائمة المحادثات النشطة حتى إن استقبل رسائل جديدة.