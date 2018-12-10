في تطور جديد.. قريبًا هواتف ذكية بكاميرات 48 ميغابيكسل

في تطور جديد، أعلنت كل من شركتي “سوني” اليابانية و”سامسونغ” الكورية عن مستشعرات صور بدقة 48 ميغابكسل مصممة للهواتف الذكية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة “هونر” مسبقًا عن هاتف ” View 20″، الذي يستخدم مستشعر سوني مع معالج هواوي “كيرين 980” وفتحة الكاميرا الأمامية نفسها في هاتف هواوي “نوفا 4” القادم، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل في الأسبوع المقبل.

ولم تقدم شركة هونر أي تفاصيل كاملة عن الهاتف الجديد حتى الآن، وفي الوقت نفسه ستقوم شركة شاومي أيضًا بإطلاق هاتف 48 ميغابكسل في الأشهر القادمة حيث نشر لين بين رئيس الشركة، صورة لجهاز غير معروف يحمل “كاميرا 48 ميغابيكسل”، قال إنه سيعلن عنه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتقدم كل من “سوني” و”سامسونغ” ادعاءات متشابهة حول أجهزة الاستشعار الخاصة بهما بأنها تحتوي على بكسلات صغيرة بحجم 0.8 ميكرومتر، ولكن أجهزة الاستشعار نفسها أكبر من الناحية الفعلية من معظم المنافسين بحجم إجمالي يبلغ 1/2.0 بوصة.