شاهد كيف سيكون شكل النوتش الدائري على غالاكسي S10

كشف فيديو جديد للمدون الشهير Dave Lee يستعرض شكل عرض الفيديوهات على شاشة هاتف غالاكسي S10 المنتظر من سامسونغ، حيث إن الهاتف الجديد سيحمل شاشة كبيرة دون حواف تمامًا وخالية من “النوتش” التقليدي ويكتفي فقط بفتحة دائرية، وقد تعتبرها “نوتش دائري”، أو كما أطلقت عليه سامسونغ في مؤتمرها السنوي للمطورين Infinity-O.

ويستعرض الفيديو شاشة الهاتف وأوضح شكل وطريقة ظهور الفيديوهات من مختلف التطبيقات مثل يوتيوب، حيث إن الفيديو في البداية عند تشغيله بوضع ملء الشاشة يظهر وسط حواف سوداء على جانبي الفيديو، ولكن إذا قام المستخدم بسحب الشاشة بإصبعيه بحركة التكبير Zoom in عندها سيتحول حجم الفيديو ليصبح ملء الشاشة.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتفها S10، والذي سيؤرخ للسنة العاشرة من عمر عائلة هواتفها الرائدة غالاكسي S، بحلول مطلع العام المقبل.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن الشركة ستطرح تصميمها الجديد على متن هاتفها غالاكسي A8S يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك لتسبق منافستها هواوي، التي كشفت عن أنها ستطلق هاتفها نوفا 4 بنفس تصميم الشاشة بحلول 17 من الشهر الجاري.