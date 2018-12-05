تعرّف على موعد إصدار هاتفي سامسونغ غلاكسي S10 وS10 +

من المتوقع أن تطرح شركة سامسوغ، هاتف غلاكسي S10 العام المقبل، والذي سيكون واحدًا من أكثر الهواتف التي قامت الشركة بإطلاقها تطورًا.

وتشير الشائعات حتى الآن، إلى أنه إلى جانب الهاتفين المعتادين، فقد نرى المزيد من الطرازات الأخرى، بخلاف غلاكسي S10 و S10 +، هناك احتمال كبير أن تعلن الشركة عن إصدارها من الهاتف الجديد القابل للطي، وربما جهاز جديد يضيف ميزات إضافية فائقة مثل دعم شبكة الجيل الخامس 5G.

ويُطلق على هذا الهاتف الجديد اسم Beyond X، وبينما الشائعات حوله كبيرة إلا أن إنتاجه ليس مؤكدًا، وإذا تم الإطلاق فمن المتوقع أن يحتوي على المزيد من الكاميرات وشاشة أحدث وأكثر روعة.

الإعلان عن غلاكسي S10

يكاد يكون من شبه المؤكد، أن يشهد كل من غلاكسي S10 وS10 + إعلانًا وإطلاقًا مماثلًا للهاتف S9 و S9 +.

والمعروف أن شركة سامسونغ، تقوم عادةً بالكشف عن موعد الإطلاق في حدث تنظمه خلال الأسبوع الذي يعقد فيه مؤتمر المحمول العالمي Mobile World Congress في برشلونة، وهذا العام سوف يعقد المؤتمر في الفترة من 25-28 فبراير، ولكن الشركة يمكن أن تنظم حدثها يوم الأحد 24 فبراير.

وسيتم فتح الطلبات المسبقة للأجهزة إما بعد الإعلان عنها مباشرة، أو خلال أسبوع أو أسبوعين من الإعلان، وتم الإعلان عن هاتف S9 في 25 فبراير 2018 وتم فتح الطلبات المسبقة في 1 مارس.

وبدأ بيع الهاتف في معظم الأماكن العام الماضي في 16 مارس، ونتوقع نمطًا مماثلًا هذا العام.

متى سيتم إطلاق غلاكسي Beyond X؟

من المحتمل ألا يظهر الجهاز الجديد، الذي من المرجح أن يستند إلى S10، ولكن لديه دعم لشبكة الجيل الخامس وشاشة أكبر، حتى الصيف القادم. ومع ذلك قد تعلن سامسونج عن الهاتف مع الأجهزة الأخرى.

وألمحت شركة سامسونغ إلى الجهاز في مؤتمر مطوري البرامج، وهي تطلب الآن من شركات التطبيقات إنشاء أدوات وخدمات جديدة للهاتف.

ومع ذلك لم يتم تصميم الهاتف القابل للطي في الواقع للسوق الشامل، والمؤشرات تقول إن الجهاز الجديد سيكون محدود العدد وباهظ الثمن.

وغالبًا ما تستخدم شركة سامسونغ هذه الهواتف ذات التشغيل المحدود لتحديد ما سيبدو عليه الجيل التالي من الهواتف المحمولة.