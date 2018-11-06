سامسونغ تؤكد قرب إطلاق جهازها القابل للطي بهذه الصورة

غيرت شركة سامسونغ صورة صفحتها الرسمية Samsung Mobile على فيس بوك إلى صورة تعرض شكل شعار الشركة مطويًا، في إشارة قوية إلى قرب إطلاقها لجهازها المحمول القابل للطي.

وفقًا لما نشره موقع ماشبل التقني، فإن الشركة قامت بتغيير الصورة صباح يوم الأحد، مع العلم أن تقارير عديدة تؤكد أن الشركة ستكشف عن جهازها الجديد، والمرجح تسميته Galaxy F حسبما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في السابع من نوفمبر الجاري، أي الثلاثاء من الأسبوع الحالي.

ولكن الغريب أن تقريرًا صدر مؤخرًا قد أكد أن الشركة الكورية الجنوبية لم تستقر بعد على تصميم جهازها المنتظر القابل للطي، ولن تتمكن من إطلاق الجهاز رسميًا للأسواق إلا بحلول 2019، وهذا يشير إلى أن الشركة قد تكشف مؤتمر مطوريها عن واجهة الاستخدام كيف ستكون وكيف يمكن أن تكون التجربة العامة على الجهاز المقبل.

حتى إن أطلقت الجهاز هذا الأسبوع، لن تكون سامسونغ أول من يقدم للجمهور هاتف قابل للطي، فقد سبقت شركة Royole الأمريكية بإطلاق هاتفها القابل للطي FlexPai الأسبوع الماضي في الصين، وسيصل الأسواق قريبًا.