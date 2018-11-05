سامسونغ تحدد موعد إطلاق هاتفها “المفاجأة” (فيديو)

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن نية شركة سامسونغ الجدية، لإطلاق جهازها الأول القابل للطي، الذي سيحمل اسم “Galaxy F”.

وسيتم الإشهار خلال فعاليات مؤتمر الشركة السنوي للمطورين، لتكون أولى الشركات التقنية العملاقة التي تدخل إلى هذا السوق رسميًا.

وأوضح التقرير أن الجهاز الجديد سيحمل شاشة بقياس 7.29 بوصة، فيكون أقرب إلى تابلت عملاق، وعند طيه سيتحول إلى هاتف بشاشة 4.58 بوصة، وستكون الشاشة من نوع “Super AMOLED” عالية الجودة، وستتحرك الشاشتان من خلال جزء مفصلي من تصنيع شركة “KH Vatec” بحيث تتحركان بشكل انسيابي سلس.

وكذلك سيحافظ ذلك عليهما من التلف عند الطي، وفقًا لتقرير نشره موقع “MySmartPrice”.

والمثير للتساؤل، أن وضع الشاشتين سيعطي الجهاز سُمكاً كبيرًا، وكذلك سيحتاج قدرة كبيرة على معالجة الرسوميات، بالإضافة إلى الحاجة إلى بطارية كبيرة لتمد الجهاز بشاشتيه بالطاقة اللازمة لتشغيله.

ولن تتمكن سامسونغ من أن تتباهى بأن جهازها هو الأول في العالم، إذ سبقتها شركة “Royole” الصينية بجهازها “FlexPai” القابل للطي ويقدم ثلاث شاشات.