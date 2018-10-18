“أبل” تطلق موقعًا للخصوصية يكشف ما تعرفه الشركة عنك بالضبط

أتاحت شركة “أبل” لمستخدميها الآن تحميل أي بيانات قام صانع جهاز iPhone بتجميعها حولهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أطلقت شركة “أبل” بوابة خصوصية للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، تسمح لهم بطلب نسخة من بياناتهم المسجلة لدى الشركة، وتصحيح أي أخطاء وإيقاف حساب “أبل” الخاص بهم مؤقتًا أو حذفه.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق بوابة الخصوصية للمستخدمين في أوروبا في شهر مايو/أيار الماضي، وذلك كجزء من التزام شركة “أبل” بقواعد تنظيم حماية البيانات العامة الجديدة، والتي تتطلب من الشركات حماية المستخدمين والبيانات الخاصة بهم.

وفضلًا عن المستخدمين في الولايات المتحدة، يمكن للعملاء في كندا وأستراليا ونيوزيلندا الاستفادة من تلك البوابة.

وبمقدور المستخدمين الاطلاع على البيانات التي تم جمعها والبحث فيها، والتي تتضمن أشياء مثل الصور وبيانات iCloud ومدخلات التقويم والمستندات ومشتريات متجر التطبيقات وسجل المحفوظات على الأجهزة، بالإضافة إلى معلومات أخرى.

وقبل إطلاق الأداة لم يكن أمام المستخدمين سوى طلب بياناتهم عن طريق الاتصال بشركة “أبل” مباشرة، فيما أصبحت الأمور أسهل الآن مع البوابة الجديدة.

وتعمل “أبل” على تخزين معظم بيانات جهازك، بدلًا من تخزينها على خوادمها، ومن ثم ستتيح البوابة إمكانية الوصول بشكل أسرع وأكثر خصوصية.

وفي شريط الأدوات العلوي على المستخدم النقر على “إدارة الخصوصية”، ثم المرور لأسفل حتى الوصول إلى العنوان الذي يحمل اسم “تحمل مسؤولية بياناتك”.

ومن هناك، النقر فوق “زيارة صفحة البيانات والخصوصية” ثم تحديد الخيارلـ “الحصول على نسخة من بياناتك”.