بعد 23 يومًا فقط.. iOS 12 يعمل على نصف أجهزة أبل

كشفت شركة أبل عن معدلات انتشار وتثبيت نظام تشغيلها الأحدث iOS 12 على مختلف أجهزتها، حيث تعمل حاليًا 50% من أجهزة أبل المحمولة بالنظام الجديد، ولم يمر سوى 23 يومًا فقط منذ طرحه رسميًا للمستخدمين.

وبحسب موقع “ذا فيرجي التقني”، يعتبر معدل انتشار الإصدار الجديد هو الأسرع في تاريخ iOS، فالإصدار الماضي لم يحقق نفس الهدف إلا بمرور 48 يومًا منذ إطلاقه، أي ضعف المدة الزمنية التي استغرقها iOS 12، وقد سجلت الهواتف التي تم إصدارها خلال السنوات الأربع الماضية أعلى معدل لتثبيت الإصدار الجديد، حيث إن 53% من تلك الهواتف وصلها الإصدار الجديد.

أما بالنسبة للإصدارات القديمة، فخلال 44 يومًا تمكن نظام iOS 10 من الانتشار على مستوى 60% من هواتف آيفون، بينما iOS 9 وصل إلى 67% من الأجهزة خلال 64 يومًا فقط.

وتعتبر تلك المعدلات على مختلف إصدارات نظام تشغيل أبل أفضل بكل المقاييس من حال إصدارات أندرويد، فمثلًا إصدار أندرويد أوريو 8.0 الصادر في أغسطس 2017 لم يصل إلا إلى 19.2% فقط من هواتف أندرويد بعد مرور 403 أيام.