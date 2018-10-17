هذه الخدمات من “غوغل” لن تكون مجانية على هواتف “أندرويد” بعد الآن

غيّرت شركة “غوغل” سياستها في التعامل مع نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”، إذ أعلنت أنها لن تمنح صناع هواتف “أندرويد” حق وضع خدماتها بشكل مجاني على هواتفهم بعد الآن، وذلك ينطبق على خدمات “يوتيوب” و”جيميل” ومتجرها للتطبيقات “بلاي ستور”، إذ سيكون ذلك في نطاق سوق الهواتف الذكية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نشره موقع “فينتشر بيت” التقني.

وأشارت الشركة إلى أن التغيير الجديد لن يشمل خدماتها من متصفح الإنترنت “غوغل كروم” وتطبيقها للبحث Google Search، إذ إن الخدمتين ستكونان متاحتين مجانًا للمصنعين، بحيث يقوموا بوضعهما على هواتفهم بشكل مسبق دون أي تكلفة.

وتضمنت التغييرات الجديدة أيضًا، إتاحة وضع خدمات “غوغل” بما في ذلك متجرها للتطبيقات “غوغل بلاي ستور” على الهواتف التي تعمل بإصدارات معدلة من نظام تشغيلها “أندرويد”، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار أجهزة “أمازون” اللوحية، والتي تعمل بإصدار “أندرويد FireOS”.

يأتي ذلك على خلفية اعتراض الاتحاد الأوروبي على سياسات الاحتكار التي تمارسها “غوغل” على الهواتف العاملة بـ “أندرويد”، إذ اتهمتها بأنها تفرض على مصنعي الهواتف تضمين خدماتها بشكل مسبق عند طرح الهواتف إلى الأسواق، وذلك مقابل استخدامهم لنظام تشغيلها “أندرويد” مجانًا، واعترفت الشركة بالأمر في تصريحات أعلنها سوندار بيتشاي، مدير “غوغل” التنفيذي، حول أن قيام شركته بذلك يضمن استقرار وبقاء نظام “أندرويد” مجانيًا للأبد.

وفرض الاتحاد الأوروبي على “غوغل” 5 مليارات دولار بسبب الاحتكار على “أندرويد”.