تعرف على مواصفات هواتف “غوغل” الجديدة (صور)

كشفت شركة “غوغل” عن هواتف “Pixel 3″ و”Pixel 3 XL” التي حملت عددًا مميزًا من الخصائص، التي ستجعل منها منافسًا قويًا في سوق الهواتف هذا العام.

ويأتي الهاتفان الجديدان بشاشات من نوع “OLED”، على أن تتفاوت في الحجم، بحيث تكون 5.5 بوصة بدقة 2160*1080 بوصة، و6.3 بوصة بدقة 2960*1440 بوصة على الترتيب.

ويعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم الجديد سناب دراغون 845 الأحدث، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت و128 غيغابايت، ويقدم ميزة الشحن اللاسلكي للهاتفين.

كما يأتيان بنفس تجربة الكاميرا، فعلى مستوى السيلفي يحملان كاميرا مزدوجة 8 ميغابكسل لكل عدسة، على أن تكون العدسة الأساسية بفتحة f/1.8 والثانوية عدسة واسعة الزاوية بفتحة f/2.2، أما على مستوى الكاميرا الخلفية فيأتيان بعدسة واحدة بدقة 12.2 ميغابكسل وفتحة f/1.8.

وتقدم الشركة العديد من أوضاع التصوير المميزة مثل Top Shot، التي تسمح للهاتف أن يلتقط أكثر من لقطة لنفس المشهد، ويختار لك أفضلها من خلال نظام للذكاء الاصطناعي على أساس معايير تكوين الصورة، مثل الإضاءة وعناصر الصورة وضحكتك بالتأكيد.

وكذلك وضع “Night Sight” الذي يتيح التقاط صور واضحة مهما كانت الإضاءة ضعيفة، بالإضافة إلى “Photobooth” الذي يتيح التقاطًا تلقائيًا للصور إذا تعرفت الكاميرا على لقطة مميزة ورغبت أن لا تفوتها عليك.

كما تقدم “غوغل” ميزة رائعة خاصة بالمكالمات المزعجة، وهي أنها تجعل الهاتف يرد بالنيابة عنك إذا كان رقمًا غريبًا أو لا ترغب في الرد عليه في الوقت الحالي لانشغالك، فيرد الهاتف ويخبر المتصل بأنك ستحدثه في وقت لاحق، ويعرف سبب المكالمة ويسجله لك، وهي تدعى “Call Screen”.

ويبدأ سعر الهاتفين من 799 دولارًا لبيكسل 3 و899 دولارًا لبيكسل 3 إكس إل، كما كشفت الشركة إلى جانبهما عن شاحنها اللاسلكي الأول “Pixel Stand” الذي يتيح لك استخدام الهاتف خلال شحنه بسهولة.