تطبيق “واتساب” يقول إنه أصلح خللًا أمنيًا في مكالمات الفيديو

قال تطبيق “واتساب” للتراسل الإلكتروني التابع لشركة “فيسبوك”، الأربعاء، إنه أصلح أحدث خلل بمنصته سمحت لمتسللين بالتحكم في تطبيقات مستخدمين عندما ردوا على مكالمات فيديو واردة إليهم.

وجاء الإعلان في أعقاب تقارير من موقعي “زد.دي دوت نت” و”ذا ريجستر” المعنيين بأخبار التكنولوجيا، أفادت بأن الخلل، الذي أثر على تطبيقات “واتساب” بهواتف “آبل” والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” الخاص بشركة “غوغل”، جرى اكتشافه أواخر آب/ أغسطس الماضي، وأن “فيسبوك” أصلحته في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال “واتساب” في بيان: “نعمل بصورة منتظمة مع باحثين أمنيين من مختلف أنحاء العالم لضمان أن يظل واتساب آمنًا وموثوقًا به. أدخلنا على الفور تعديلًا على نسخة واتساب الأحدث لحل المشكلة”.

وذكر موظف في “واتساب” مطلع على التعامل مع القضية، أنه “لا توجد أدلة على أن متسللين استغلوا بالفعل الخلل في شن هجمات إلكترونية”.

وقال متحدث باسم شركة “غوغل”، إنها ليست على دراية باستخدام الخلل في شن هجوم قبل إصلاحه.

ويستخدم أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم تطبيق “واتساب”، الذي يمثل وسيلة مهمة في الاتصالات والتجارة بالكثير من البلدان. واستحوذت “فيسبوك” على “واتس اب” عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وعانت “فيسبوك” من سلسلة مشاكل متعلقة بالأمن الإلكتروني العام الماضي. وكشفت النقاب الأسبوع الماضي عن أسوأ اختراق أمني تتعرض له على الإطلاق، والذي أثر على حوالي 50 مليون حساب. وهوت أسهم “فيسبوك” 1.2% إلى 155.94 دولار أمس الأربعاء.