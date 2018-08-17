واتس اب يسهل عليك الاحتفاظ بملفاتك بعيدًا عن غوغل درايف  

أعلنت خدمة واتس اب للتراسل الفوري عن تحديث جديد في طريقة تخزين المستخدم لمحادثاته وملفاته التي يتبادلها مع الآخرين على الخدمة، فبدلًا من الاعتماد بشكل كامل على خدمة تخزين سحابية من شركة طرف ثالث مثل غوغل درايف أو آي كلاود، سيكون بإمكان المستخدم أن يخزن كل ذلك على حسابه نفسه على واتس اب.

وأشارت الخدمة الخضراء إلى أن المستخدمين سيكون بإمكانهم الاختيار بين الاعتماد على التخزين على حسابهم لديها، أو على الاعتماد على خدمات سحابية خارجية، وفي كل الأحوال سيكون عليهم الاتصال بالإنترنت لأخذ نسخة احتياطية من بياناتهم سواء عبر الواي فاي أو عن طريق الموبايل إنترنت.

وتنبه الخدمة المستخدمين إلى أن أي نسخة احتياطية للبيانات على هاتفك لم يتم تحديثها منذ عام، سيتم مسحها للأبد بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك عند وصول الميزة الجديدة.

ويمكنك فور توفر الخدمة أن تختار طريقة الاحتفاظ بنسختك الاحتياطية من بياناتك على التطبيق من داخل الإعدادات.