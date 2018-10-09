أول شركة لصناعة الهواتف الذكية بمصر تخطط للتوسع في أفريقيا

قال محمود علي، مدير مبيعات أول شركة مصرية لإنتاج الهواتف الذكية، إن الشركة تتطلع لدخول السوق الأفريقية الأوسع نطاقًا بحلول نهاية عام 2018 أو أوائل 2019، مع سعيها لتعزيز الصادرات.

وأبلغ علي وكالة “رويترز” للأنباء، أن الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، التي تصدر بالفعل إنتاجها إلى منطقة الخليج، تسعى للبدء في بيع الهواتف في كينيا والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وموزامبيق وغانا.

وقال علي: “السوق هناك سوق بكر… هو السوق الواعد في الفترة القادمة. بيختلف شوية (بعض الشيء) عن سوق الخليج… نأمل نحقق فيه أرقامًا جيدة بإذن الله،” مشيرًا إلى الطلب الكبير على الهواتف التي في متناول اليد في أفريقيا.

وأضاف أنه يتوقع بيع الهواتف الذكية في نطاق سعري بين 50 و60 دولارًا للزبائن في أفريقيا خارج مصر.

وتبيع سيكو، التي تأسست العام الماضي برأسمال 150 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار)، الهواتف تحت العلامة التجارية “نايل إكس”، وقالت إنها تستخدم تصميمًا صينيًا لتكنولوجيا أمريكية للجيل الثالث والجيل الرابع.

ويحوز مستثمرون من القطاع الخاص 80 بالمئة من الشركة، بينما تمتلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية نسبة العشرين بالمئة المتبقية.

ونوّه علي أن الشركة تسعى في عام 2019 لتصدير 40 بالمئة من إنتاجها وبيع 60 بالمئة في السوق المحلية. كما تريد الشركة زيادة حصتها السوقية في مصر إلى ما يتراوح بين 12 و15 بالمئة في 2019، مقارنة مع نحو أربعة بالمئة حاليًا.

وأضاف أنه من السابق لأوانه استهداف حجم صادرات محدد لدول أفريقيا، لكنه توقع التصدير إلى زبائن في أفريقيا أكثر من منطقة الخليج في العام المقبل.

وقال: “في أفريقيا إحنا شغالين مع أكثر من مشغل هناك وإن شاء الله بإذن الله يبقى (المنتج) موجودًا في فروعهم آخر 2018 أو أول 2019”.

من جانبه، قال أحمد الصواف، مدير تطوير أعمال الشركة داخل وخارج مصر: إن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها الإجمالي إلى ثلاثة أمثال من 500 ألف وحدة في عام 2018 إلى 1.5 مليون وحدة في عام 2019. ومن بين العدد الإجمالي البالغ 1.5 مليون وحدة، سيجري بيع 900 ألف وحدة في مصر، بينما سيتم تصدير 600 ألف وحدة إلى الخارج.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 400 مليون جنيه هذا العام، على أن تزيد إلى ثلاثة أمثال عند 1.2 مليار جنيه العام المقبل. وأضاف أن المستهدف 2.5 مليار جنيه في عام 2020.

وقال: إن الشركة تخطط لطرح هواتف جديدة العام المقبل، حيث ستعرض 14 منتجًا. وتعرض الشركة حاليًا ستة منتجات، بينها الهواتف الذكية وكمبيوتر لوحي (تابلت).