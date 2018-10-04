“أبل” تحل مشكلة الشحن في هواتفها الجديدة مع تحديث iOS 12‏

كشف تحديث مبدئي جديد للإصدار iOS 12.1 لنظام تشغيل أبل الأحدث عن مجموعة جديدة من المزايا، وأهمها حل مشكلة شحن هواتف أبل الجديدة آيفون XS وXS Max، فكلاهما أزعج المستخدمين مع نظام تشغيل أبل الجديد بمشكلة تتمثل في أنه لا بدَّ أن تكون شاشة الهواتف مفتوحة عند توصيله في الشحن لتبدأ عملية الشحن.

ويتيح التحديث الجديد مجموعة مزايا من أهمها حزمة من الوجوه التعبيرية Emojis والتي تتكون من 70 “إيموجي”، تتنوع بين حيوانات جديدة منها اللاما وكذلك مجموعة من الأكلات الجديدة مثل الدونتس.

وتسبب iOS 12 في العديد من المشاكل لمستخدمي هواتف آيفون طوال الفترة الماضية، حيث اشتكى البعض من مشاكل الشحن، والبعض الآخر انتقد وجود ثغرة قد تسبب اختراق هواتفهم من خلال استغلال سيري التحايل على قفل الشاشة وتجاوزه والنفاذ للصور وجهات الاتصال.

وواجهت “أبل” انتقادات واسعة بشأن هواتفها الجديدة آيفون XS وXS Max وخاصة فيما يتعلق مشاكل الشحن، وكذلك بعض الخطوط الغريبة التي تظهر في الشاشة، إلى جانب مشكلة بطء مبالغ فيه خلال الاتصال بالشبكات اللاسلكية.