تعرف على جهاز “أبل” الجديد iPad Pro

يتطلع عشاق آبل إلى جهازها المقبل، والذي يتوقع أن يكون جهاز iPad Pro الجديد، رغم عدم مرور سوى أسبوع على حدث الشركة 2018 الذي كشفت خلاله عن ثلاث هواتف وساعة جديدة.

وتشير الشائعات إلى أن جهاز الآيباد الجديد قد يحتوي على العديد من عناصر التصميم الجديدة منها أنه سيأتي بشاشة كاملة.

وفيما يلي ما نعرفه عن جهاز آيباد برو iPad Pro القادم – بما في ذلك تاريخ الإصدار والسعر والمواصفات الرئيسة.

تاريخ الإصدار

توقع العديد من الخبراء أنه سيتم إطلاق iPad Pro في حدث آبل في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكن المدهش أنه لم يظهر أي جهاز.

وبدلًا من ذلك، من المتوقع إطلاق جهاز iPad Pro في وقت لاحق من العام الجاري.

وهناك من يشير إلى أن هذا الجهاز اللوحي يمكن أن يتم إطلاقه في هذا الخريف.

السعر

في حين أن سعر جهاز آيباد برو لا يزال غير معلوم، ولكن يمكننا تخمين السعر التقريبي وذلك بناءً على الإصدارات السابقة.

فقد تراوح سعر iPad Pro 10.5in في العام الماضي ما بين 619 إلى 769 جنيهًا إسترلينيًا.

ويتوقع أن يكون جهاز iPad Pro 2018 بنفس السعر تقريبًا.

التصميم

تشير الصور التي تم تسريبها إلى أن جهاز iPad Pro قد يحصل على تغيير كبير، إذ يمكن أن يستلهم من هاتف iPhone X تقليل الحواف لصالح شاشة كاملة.

ويبدو أنه تم التخلي عن زر الصفحة الرئيسة، ما يشير إلى أن الجهاز قد يمتلك تقنية التعرف على الوجه Apple’s Face ID ما يسمح للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزتهم بمجرد النظر إليها.

المواصفات الرئيسة

من المتوقع أن يشتمل جهاز iPad Pro 2018 على كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه، وأن يتضمن شريحة A12 Bionic الجديدة من Apple، والتي قد تحقق بعض التحسينات القوية في الأداء.