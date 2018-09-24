“آبل” تطلق موقعًا يتيح للمستخدم تجربة هواتف آيفون الجديدة (فيديو)

أطلقت شركة “آبل” موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بتجربة هواتفها الجديدة آيفون XS وXS Max، وذلك عبر الهاتف الشخصي، من خلال تحريك الهاتف في الاتجاهات كافة حتى يصبح مچسم هاتف “آبل” المصغر يتحرك داخل الشاشة.

ويتيح الموقع وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل التقني”، أن يقوم المستخدم بتحريك الهاتف في جميع الاتجاهات ليشاهد من جميع الزوايا، وكذلك فإنه متاح بجميع الألوان الحقيقية الرسمية التي ستطرح في الأسواق.

كما يسمح الموقع للمستخدم بأن يقوم بمقارنة حجم وتفاصيل هواتف “آبل” الجديدة بهواتفها القديمة، وخاصة من حيث حجم الشاشة، إذ سيجد المستخدم جنبًا إلى جنب ليشعر بفرق حجم الشاشة بينهما.

ويحمل الموقع اسم experience.apple أحد المواقع القليلة التي استخدمتها “آبل” بامتداد اسمها “apple” إذ إن ذلك يعكس إمكانية ظهور المزيد من تلك المواقع في المستقبل.