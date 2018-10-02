مشكلة في” iOS 12 ” تتسبب في إظهار رسائلك إلى الغرباء دون علمك

شارك العديد من مستخدمي نظام “ios ” المشغل لهواتف “آيفون” مشكلة غريبة متعلقة بإظهار رسائلهم الخاصة إلى أشخاص غرباء عبر منتدى شركة “أبل” الخاص بمشاكل المستخدمين.

وما يجمع بين جميع المشكلات أن جميع هواتف المتضررين تعمل بنظام التشغيل الأحدث “iOS 12″، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وتتعلق المشكلة بميزة خاصة قدمتها أبل على متن “iOS 12” وهي خاصة بجمع كافة الرسائل التي تتبادلها وتصلك مع شخص واحد من خلال أرقام هواتف مختلفة، ليكون الأمر مرتبًا أكثر فيما بينكما.

وتتمثل المشكلة في أن المستخدمين فوجئوا بأن محادثاتهم تظهر على هواتف أزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم وأفراد أسرهم المختلفة، والسبب في ذلك أن تلك الميزة تعتمد على أن حساب “Apple ID” الواحد، يماثل فكرة حساب جيميل على نظام “أندرويد”، ويخص مستخدمًا واحدًا فقط، ولكن المستخدمين وخاصة العائلة الواحدة أحيانًا يشتركون في حساب واحد.

يرجع ذلك أحيانًا إلى أن الوالدين يرغبان في متابعة أطفالهما، وكذلك قد يتم استخدام حساب واحد للمشتريات عبر متجر “آيتيونز”.

وتعد تلك المشكلة هي آخر المشكلات التي خرجت للنور مؤخرًا وارتبطت بهواتف آيفون الجديدة خاصة نظام تشغيل “iOS 12” والذي أعلنت الشركة منذ العام الماضي أنه سيركز فقط على أن يحل كافة المشكلات التي واجهها المستخدمون الفترة الماضية على كافة الإصدارات السابقة.

ولكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهي شركة “أبل” فخلال الأسابيع الأخيرة ظهرت عدة مشكلات غريبة، منها طريقة لاختراق قفل الشاشة وهي تضر بهواتف آيفون مع “iOS 12” بما في ذلك أحدث هواتف (XS وXS Max).

وقد عانى كذلك مستخدمو هواتف “أبل” الأحدث من مشكلة غريبة مع الشحن، فقد أكد بعضهم أنه عليهم تشغيل الشاشة عند توصيل هواتفهم بوصلة الشحن كي يبدأ الشحن، وإلا لن تبدأ العملية.