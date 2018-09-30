البطارية تنضم لأبرز مشاكل هواتف “آيفون xs”‏

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف “آيفون XS” من وجود مشكلة تقنية تواجه هواتفهم الجديدة، المتعلقة بعدم قيامها بشحن البطارية، إلا في حالة كانت شاشتها مفتوحة.

ووفق موقع “إنجادجيت” التقني، فإنّ “منشورات المستخدمين المتضررين ظهرت على كل من منتدى أبل الرسمي للشكاوى، وكذلك موقع ريديت، إلى جانب قيام المراجع الشهير للتقنيات Unboxing Therapy بالتعرض لتلك المشكلة في أحد فيديوهاته على يوتيوب”.

تعتبر المشكلة بمثابة كابوس لمن يقومون بشحن هواتفهم طوال الليل، لأن ذلك سيكون صعبًا أن تظل الشاشة مفتوحة طوال الوقت خلال نومهم.

وبالتواصل مع شركة أبل، أكد التقرير أنّ “العملاق الأمريكي لم يتمكن بعد من الوقوف على سبب المشكلة، سواء أكانت مشكلة في عتاد الهاتف نفسه أم في برمجياته”.

يذكر أنّ العديد من المشاكل واجهت هواتف أبل الجديدة منذ طرحها، فعلى مستوى التصوير، تعتمد أبل على تقنية لجعل الوجوه أكثر نعومة، وخالية من النمش والبثور، ولكن ذلك يجعل لون وشكل جلدك غير طبيعيين في الصور، بالإضافة إلى اكتشاف ثغرة جديدة يمكن للهاكرز أن يستغلوها لتخطي كلمة مرور قفل الشاشة.