شاهد بالفيديو.. “ثغرة خطيرة” تسهل اختراق هاتف آيفون XS الجديد 

كشف الباحث الأمني الإسباني، جوزيه رودريجيز، عن ثغرة جديدة اكتشفها في نظام تشغيل “أبل” الأحدث iOS 12، وهي متعلقة بإمكانية اختراق بعض هواتف “آيفون”، وعلى رأسها “آيفون XS” الجديد.

وأشار رودريجيز، إلى “إمكانية تجاوز حاجز كلمة مرور الشاشة، من خلال التحايل على نظام التشغيل”، وفقًا لما جاء على موقع “ثريت بوست” التقني.

وقال، إنّ “الثغرة تعتمد على مجموعة من الإجراءات المعقدة التي تقوم على استخدام مساعد أبل الشخصي Siri وكذلك ميزة المساعدة الصوتية لضعاف وفاقدي البصر VoiceOver، والتي تسمح للمستخدم أن يتفاعل مع الشاشة وما تعرضه من محتوى بصوته ولمسات أصابعه على الشاشة، حيث إنه من خلال كل تلك الأساليب الملتوية يمكن تجاوز ضرورة إدخال الرمز الكودي للدخول”.

وأوضح، أنّ “الثغرة تعمل بشكل كامل على بعض هواتف آيفون، وفي مقدمتها أحد هواتفها الجديدة XS، وذلك يسمح للمخترق أن يحصل على كافة الصور، والفيديوهات، والملفات، ويجري مكالمات من هاتف الضحية، وذلك مع ضرورة أن يكون بينه وبين الهاتف اتصال مادي مباشر”.

ونشر الباحث الإسباني مقطع فيديو توضيحيًا للخطوات التي يبلغ عددها 37 خطوة معقدة يتم تطبيقها على هاتف آيفون، بحيث يتم التوغل في واجهات الاستخدام عبر النفاذ من خلال الأوامر الصوتية إلى قائمة جهات الاتصال وفتح بياناتها، وكذلك الوصول إلى الصور عبر صور جهات الاتصال.