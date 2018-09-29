مستخدمو “آيفون XS” يشكون من “جودة” كاميرا السيلفي (صور)

كشف عملاء شركة “أبل” عن شكوى غير متوقعة عند استخدام أجهزة “iPhone XS”، وهي جودة صور السيلفي في الهاتف.

وذكر البعض أن الكاميرا الأمامية في جهاز “آيفون XS” تجعل وجوههم تبدو أكثر سلاسة تلقائيًا، دون ضبط الكاميرا على وضع تجميل الوجه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رصد المستخدمون هذا التأثير الغامض في جهاز “iPhone XS”، والذي يحتوي على نفس الكاميرا الأمامية المستخدمة في “iPhone XS Max”.

وحتى الآن، لم يتضح بعد سبب هذا الاختلاف الواضح بين كاميرا الهاتفين الجديدين والهواتف السابقة، ولكن من الممكن أن يكون ذلك نتيجة تحديث كاميرا “iPhone XS” و”XS MAX”، والتي تتضمن ميزة الحد من الضوضاء.

وتزيل هذه الميزة بعض التشوهات البصرية الموجودة في صور عالية الدقة، مثل التحبب، من خلال تخفيف عناصر معينة في الصورة، وخاصة عند التقاط الصورة في إضاءة معتمة.

ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين إن ذلك ينتج عنه تأثير غير مرغوب فيه، يترك وجوههم تبدو وكأنها “وجوه دمى خزفية أو تماثيل بلاستيكية”.

وكشف الخبراء أن هذا التأثير موجود بالفعل في هواتف أخرى من خلال “وضع التجميل”، والذي يمكن للمستخدم إغلاقه متى شاء، ولكن هاتفي “iPhone XS” و”XS MAX” لا يحتويان على هذا الوضع، وبالتالي لا يمكن للمستخدم إغلاقه.