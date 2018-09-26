كم تبلغ تكلفة تصنيع جهاز آيفون XS Max؟

نشرت شركة TechInsights تكلفة تصنيع هاتف أبل الجديد آيفون XS Max، إذ قامت الشركة بفك جميع المكونات للوقوف على التكلفة التقديرية للتصنيع، والتي تبين أنها 443 دولارًا، للإصدار بسعة 256 غيغابايت للذاكرة الداخلية، وفقًا لما نشره موقع ماك رامورز التقني.

وأكد تقرير نشره موقع “ماك رامور” أن المكون الأغلى تكلفةً في الهاتف هي شاشته التي بلغت تكلفتها 80.50 دولار، ويليها كل من معالج أبل الجديد A12 Bionic، وشرائح المودم وتكلفتهما 72 دولارًا، وتعتبر تكلفة الهاتف أغلى بمعدل 50 دولارًا عن تكلفة تصنيع هاتف آيفون x بسعة 64 غيغابايت، التي كانت تبلغ 395.44 دولار.

تأتي بعد ذلك من حيث التكلفة في المرتبة الثالثة ذاكرة التخزين بسعر 64 دولارًا، والهيكل الخارجي إلى جانب أجزاء الهاتف الميكانيكية بتكلفة 55 دولارًا، أما الكاميرا فكانت تكلفتها 44 دولارًا.

وشهد تصنيع شاشة الهاتف تخفيضًا ملحوظًا في تكلفتها، إذ استغنت الشركة عن تقنية 3D Touch، ولكن في نفس الوقت استمرت في تقديم ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد، وذلك من خلال تقنية جديدة تحمل اسم Haptic Feedback التي تُعد أرخص من سابقتها، وقد كان التقدير الخاص بتكلفة شاشة آيفون x يرتفع إلى نحو 110 دولارات، بينما شاشة آيفون XS Max تنخفض إلى 80 دولارًا فقط.

وارتفعت تكلفة تصنيع آيفون XS Max مقارنة بآيفون x، وذلك يرجع إلى الحجم الكبير للهاتف من حيث شاشته الـ6.5 بوصة، وذلك فرض على أبل أن ترفع من حجم بقية أجزاء الهاتف الداخلية، وبالتالي ارتفعت تكلفة التصنيع.

وأوضحت الشركة أن تقديرها لتكاليف التصنيع تعتم على البيانات المتاحة لديها بشأن مكونات الهواتف الداخلية في الوقت الحالي، دون الخوض في تقدير تكاليف جهود البحث والتطوير والتوزيع، وكذلك تطوير نظام تشغيل الهاتف والنفقات الإعلانية.

وفي 2015، أشار تيم كوك، مدير أبل التنفيذي، إلى أنها لم تتمكن أي مؤسسة أو وسيلة إعلامية من الاقتراب من التكلفة الحقيقية، لهاتف واحد من هواتف آيفون طوال تاريخها في السوق التقنية.