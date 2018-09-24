“آيفون XS” و”آيفون XS Max” تحت الاختبار.. تعرّف على النتيجة (فيديو)

أجرى موقع “SquareTrade” مجموعة من اختبارات السقوط والغمر في السوائل على هواتف “آيفون” الجديدة (XS وXS Max)، حيث سجلت درجات مرتفعة في اختبارات الغمر، وكذلك في اختبارات السقوط، فقد كان أداؤها أفضل من أداء “آيفون إكس”.

وتضمنت الاختبارات عملية إسقاط الهاتفين من على ارتفاع 1.5 متر على شاشته وعلى الجانب الخلفي للهاتف، فعلى مستوى اختبارات الإسقاط المباشر على الشاشة، تضرر هاتف “آيفون XS” بشكل كبير، حيث تهشم زجاج الهاتف بشكل كبير وتعطل تمامًا عن العمل، بينما في حالة إصدار الماكس، فقد تكسرت الشاشة بشكل نسبي ولكنها تعمل بشكل طبيعي.

أما في اختبار الإسقاط على الجانب الخلفي للهاتف، فقد تكسر الزجاج الذي يغطي ظهر الهاتفين بشكل كامل، في حين أن الحواف الجانبية المصنوعة من المعدن قامت بحماية الهواتف عند إسقاطها مباشرة على الجوانب.

كما قام فريق “سكوير ترايد” بغمر الهاتفين في كمية كبيرة من المياه وفي اختبار آخر في ماء الشعير، ولكن كلاهما قدم أداء مميزًا في السوائل، حيث زودتهما أبل بميزة مقاومة السوائل بشهادة IP68.

ومقارنة بهاتف “آيفون إكس”، فإن التقرير النهائي أشاد بأداء الهاتفين مع اختبارات السقوط، ولكن في الوقت نفسه كلاهما سيضعان مستخدميهما في مخاطرة بدرجة فوق المتوسطة إذا سقط أحدهما من يد المستخدم خلال تعامله اليومي.

وقدّرت الشركة تكلفة تصليح شاشات الهاتفين في حال تلفها بحوالي 279 دولارًا، وتكلفة تصليح زجاج الظهر549 دولارًا لهاتف آيفون XS، وتكلفة تصليح زجاج الظهر 599 دولارًا لهاتف آيفون XS Max.