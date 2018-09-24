لمواجهة الشائعات.. واتساب تُعين مسؤولًا خاصًا بتلقي شكاوى الهنود

اتخذت شركة “واتساب” خطوة جديدة على طريق الحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة في الهند، حيث أعلنت تعيينها لأول مسؤول مختص بمراجعة شكاوى المستخدمين الهنود، فيما يخص الأخبار المشكوك فيها والتي يتم نشرها خلال المحادثات على الخدمة.

وأعلنت الشركة اسم المسؤول وهو كومال لاهري، الذي يشغل منصب مدير العمليات الدولية لشؤون المستخدمين، وسيقوم بمهمة تلقي شكاوى واقتراحات المستخدمين الهنود عبر البريد الإلكتروني، وفقًا لما تمت إضافته إلى قائمة الأسئلة المتكررة على موقع الخدمة “FAQs”.

وفضلت الخدمة أن تبقي تفاصيل عمليات تحليل الشكاوى والنظر فيها سرية، إذ إنّها لم تكشف عن الآليات التي ستتبعها في هذه العملية، ولم تعلق على أية تساؤلات وردت إليها من جانب وسائل الإعلام بهذا الصدد.

وتعتبر تلك الخطوة بمثابة محاولة جديدة ضمن جهود واتساب للحد من انتشار الشائعات، حيث قامت الشركة بالعديد من الإجراءات للحد من الأخبار الكاذبة، مثل وضع حدٍ أقصى لإعادة إرسال الرسالة الواحدة لمجموعات الدردشة، وهو خمس مرات فقط.

كما قامت بوضع علامة بكلمة Forwarded على الرسائل المعاد إرسالها؛ كي ينتبه إليها مستقبلوها، إلى جانب حملات إعلانية على مستوى كافة وسائل الإعلام من صحافة وراديو وتلفزيون.