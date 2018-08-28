انتبه.. “واتساب” يخفي رسائلك الخاصة في مكان يسهل للقراصنة الوصول إليه

في مفاجأة صادمة لمستخدميه، اعترف تطبيق “واتساب” بوجود ثغرة كبيرة في نظامه تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

وعلى الرغم من أن المحادثات والرسائل تكون مشفرة ولا يمكن أن يقرأها سوى المرسل والملتقي، إلا أن ثغرة صادمة لا يدركها الكثيرون ظهرت، وهي أن “واتساب” يخزن تلك الرسائل الخاصة في أرشيف غير مُشفر يمكن للقراصنة الوصول إليه بكل سهولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، يعتمد “واتساب” على تخزين كل ما يرسله مستخدمو نظام “أندرويد” على نظام تخزين “غوغل درايف”.

واعترف تطبيق المراسلة عبر موقعه الإلكتروني أن هذه الرسائل ليست محمية من خلال نظام تشفير يدعى “end-to-end”، أي أنه يسهل اختراقها من قِبل أي شخص غير المستخدم.

وكما هو متوقع، أثار ذلك مخاوف كبيرة بين مستخدمي “واتساب”، ولكن وفقًا لكاران سايني خبير الأمن السيبراني، يمكن إيقاف تخزين الرسائل على “غوغل درايف” من خلال اختيار خيارات “options”، ثم المحادثات “chats”، وبعد ذلك اختيار دعم المحادثات “chats backup”، قبل اختيار إيقاف تشغيل ميزة الأرشيف “archive”.

بالإضافة إلى ذلك، نوه الخبير إلى أنه تتم إزالة جميع بيانات النسخة الاحتياطية تلقائيًا بعد مرور 12 شهرًا على تخزينها، كما يوصي كاران بعدم الاحتفاظ بأي بيانات خاصة وتخزينها عبر الإنترنت.