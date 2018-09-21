مع إطلاق أبل هواتفها الجديدة.. هذه أول شكوى تتعلق بشاشة “آيفون” (صور)

فتحت شركة أبل أبوابها، اليوم الجمعة، أمام المستخدمين المنتظرين لاقتناء أجهزة هواتفها آيفون XS وXS Max وساعتها الجديدة أبل ووتش 4، وفي نفس الوقت وردت أولى شكاوى المستخدمين من الهواتف الجديدة.

فقد نشر مستخدم يُدعى، مصطفى علي، على حسابه على تويتر، @mali4481، صورتين لجهاز آيفون XS Max الجديد، وهو من إصدار الذاكرة الداخلية 256 غيغابايت، والذي يحمل مشكلة في شاشته، عبارة عن خطين واضحين في الجانب الأيمن من الشاشة.

وخلال ردوده على الاستفسارات التي تواردت بسرعة على تغريدته، التي أعيد نشرها 100 مرة خلال ساعات قليلة، أوضح مصطفى، أنه “اشترى هاتفه من فرع شركة فودافون بمدينة سيدني في أستراليا”.

يذكر أن أبل، أطلقت هواتفها الجديدة في العديد من الدول، بعد أن كشفت عنها رسميًا في حفل أقيم في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، وأعلنت خلاله عن تحديثات في حجم الإصدار الكبير من هواتف العام، حيث إن الإصدار “الماكس” يحمل أكبر شاشة قدمتها أبل طوال تاريخها في هواتفها الذكية بقياس 6.5 بوصة.