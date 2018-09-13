لماذا سخرت شركة “هواوي” من نظيرتها “آبل”؟

سخرت شركة “هواوي” من شركة “آبل”، بعد أن كشفت الأخيرة عن عدّة مُنتجات جديدة هي 3 هواتف آيفون وساعة ذكية.

وقالت “هواوي” في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: “شكرًا لأنّكم جعلتمونا الأبطال الحقيقيين لهذا العام، نراكم في لندن يوم الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر القادم”.

وأرفقت التغريدة بصورة مُبهمة لهاتف ذكي في إشارة لهاتف “ميت 20” المُرتقب.

وبهذه التغريدة شوّقت “هواوي” المتابعين لحدث إطلاق هواتف “Mate 20” منتصف الشهر القادم.

وعلى الرغم من أن “هواوي” لم تُشر إلى “آبل” من قريب أو بعيد، إلّا أن موقع “أردرويد”، قال إن “توقيت التغريدة الذي تزامن مع مؤتمر آبل جعلنا متأكّدين أنّ الشركة الأمريكية هي المقصودة”، مضيفًا “أعتقد أن هواوي قصدت أبل وسامسونغ معًا بعد أن أصبحت المنافس المباشر لهما”.

وقامت “هواوي” في آب/أغسطس الماضي بحركة مُشابهة، إذ غرّدت ساخرة من هاتف “غالاكسي نوت 9” ومروّجة لهاتفها “ميت 20 برو”.

يذكر أنّ “هواوي” تعتزم إطلاق هاتفي Mate 20 وMate 20 Pro خلال حدث خاص تعقده يوم الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن.