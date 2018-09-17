كيف علقت سامسونغ على احتراق أول “نوت 9″؟

أقامت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ، بعد اشتعال هاتفها “جلاكسي نوت 9” بشكل مفاجئ.

وأوضحت المستخدمة “ديان تشانج” أنها لاحظت ارتفاع حرارة هاتفها بشكل كبير خلال استخدامها، فقامت بوضعه في حقيبة يدها، قبل أن تتفاجأ “بتصاعد دخان كثيف من داخل الحقيبة، فسارعت بوضع الهاتف في المياه”.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم سامسونغ أن هذه تعتبر أول شكوى ترد للشركة احتراق هاتف “جلاكسي نوت 9″، مشيرًا إلى أن الشركة ستحقق بالواقعة، قبل البت والرد على الدعوى المقامة ضدها.

وواجه مستخدمو هواتف سامسونج مشكلة احتراق هواتفهم المحمولة، حيث قرار الشركة كانت بسحب كافة أجهزة “جلاكسي نوت 7” من الأسواق بعد تكرار حوادث اشتعاله، مما تسبب في خسائر فادحة لسامسونغ.