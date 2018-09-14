سامسونغ تشوّق العالم لهاتف جديد بهذه الصورة 

أطلقت شركة سامسونغ صورة عبر موقعها الإلكتروني تعرض فيه تاريخ الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، والصورة تحمل عبارة “4 أضعاف المتعة 4x Fun” إلى جانب كلمة A Galaxy Event في إشارة مباشرة إلى أن القادم هو هاتف جديد.

ويبدو أن العملاق الكوري ما زال في جعبته المزيد بعد أن أطلق في الربع الأول من العام الحالي هاتفه جلاكسي S9، ومنذ شهر تقريبًا أطلق هاتفه اللوحي الجديد جلاكسي نوت 9، لذا فإن التوقعات متضاربة، فالبعض يشير إلى أن القادم سيكون هاتف من عائلة Galaxy A، والتي من المعتاد أن تصدر في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط من كل عام.

وذهب بعض التوقعات إلى أن الوافد المنتظر سيكون بأربع كاميرات، وسيكون هو هاتف الشركة القابل للطي الأول Galaxy X لتسبق بذلك الجميع، خاصة أن DJ Koh، مدير قطاع الهواتف الذكية في سامسونج، قد أكد أن الهاتف سيصل للعالم خلال العام الجاري.

ويعد أكتوبر/ تشرين أول شهر يحفل بالعديد من الفعاليات، ففي بداية الشهر سنشهد إطلاق مايكروسوفت لأجهزة سيرفيس الشخصية الجديدة، وفي الرابع من أكتوبر/ ستكشف “إل جي” عن هاتفها الجديد، بينما في التاسع من الشهر نفسه سترفع “جوجل” النقاب عن هواتفها بيكسل 3 الجديدة، وبحلول منتصف الشهر ستخرج للعلن هواتف هواوي Mate 20.