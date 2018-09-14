كيف تحدث نظام الآيفون إلى iOS 12 قبل أن تطلقه “أبل” رسميًا؟

كشفت شركة “أبل” النقاب عن نظام تشغيل iOS 12 المنتظر في مؤتمرها الأخير.

وأعلنت الشركة في الحدث الذي عُقد أول أمس، أن نظام التشغيل iOS 12 الجديد سيتميز بميزات جديدة مثل FaceTime الموسعة التي ستتيح للمستخدمين إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 شخصًا في آنٍ واحد، فضلًا عن رموز تعبيرية متحركة “Animoji” أكثر تفاعلية، وعداد يتيح للمستخدمين معرفة كمية الوقت الذي يقضونه على التطبيقات المختلفة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من شأن التحديث الجديد أن يجعل “آيفون” و”آيباد” أسرع وأكثر استجابة.

وستطلق أبل التحديث رسميًا يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر/ أيلول، ولكن هناك طريقة لتثبيت النظام الجديد اليوم.

كيفية تنزيل iOS 12 اليوم

أطلقت شركة “أبل” الإصدار الذهبي لنظام التشغيل iOS 12 في المؤتمر، ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يكون الإصدار الذهبي هو الإصدار نفسه الذي سيتم إصداره في 17 سبتمبر/أيلول.

وبما أن الشركة تختبر الإصدار الذهبي على بعض عملائها الآن، كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية:

أولًا: ينصح الخبراء بحفظ نسخة احتياطية من نظام هاتفك قبل المتابعة في تثبيت التحديث حتى لا تفقد أيًّا من ملفاتك المهمة في حال وقوع خطأ ما.

ثانيًا: انتقل إلى موقع “Apple Beta Software Program” مباشرة من “آيفون” أو “آيباد” للتسجيل من خلال زر “الاشتراك” والموافقة على البنود والشروط.

ثالثًا: بمجرد تسجيل الدخول، سترى علامة تبويب iOS، والتي ستعرض خيار تنزيل التحديث التجريبي على الجهاز، وبالنقر عليها سيظهر زر “تثبيت”، وبالضغط عليه سيُطلب منك إدخال رمز مرور جهاز iOS الخاص بك.

بعد أداء هذه الخطوات بنجاح، سيبدأ التحديث في التنزيل والتثبيت، قبل أن يعيد “آيفون” تشغيل نفسه وتشغيل التحديث الجديد.

ما الهواتف التي يعمل معها نظام التشغيل iOS 12؟

يدعم النظام هواتف أبل التالية: iPhone XS، iPhone XS Max،iPhone XR، iPhone X، iPhone 8، iPhone 8 Plus، iPhone 7،iPhone 7 Plus، iPhone 6s،iPhone 6s Plus، iPhone 6،iPhone 6 Plus، iPhone SE،iPhone 5s.