“أبل” وعائلة آيفون الجديدة.. هل تختلف عن ساباقاتها؟ (فيديو)

مئات الملايين من الناس حول العالم تابعوا بشغف ما كشفت عنه شركة “أبل” العملاقة من منتجات جديدة ضمتها لعائلتها العريقة.

4 منتجات رئيسية تمثلت في ساعة أبل الجديدة التي حملت تصميمًا جديدًا وعصريًا وبمزايا جديدة كليًا مثل خاصية تحديد المواقع “جي بي اس” وإمكانية وضع شريحة هاتف للاتصال.

كما تتميز الساعة الجديدة بشاشة كبيرة وسرعة معالجة تزيد ضعفين عن الإصدارات القديمة، دون إغفال المزايا الصحية مثل تتبع نبضات القلب وإنذار مرتديها بضرورة مراجعة الطبيب.

أما الإضافة الثورية تمثلت بمستشعر “الكترو كاردي غرام” الخاص بتخطيط القلب خلال 30 ثانية فقط وبكل سهولة.

كما تتمتع ساعة أبل الجديدة بنظام الاتصال التلقائي بالطوارئ، إضافة إلى نظام sos الذي من شأنه إطلاق نداء استغاثة في حال تعرض صاحبها للغرق أو الانزلاق.

وتركز الاهتمام الأكبر في عائلة الهواتف التي بدت من حيث الشكل تشبه سابقاتها من إصدارات الشركة، وهي “آيفون اكس اس” المضاد للماء والغبار، بشاشة او ال ي دي 5.8 انشات، و3 ألوان مختلفة وبسعر 999 دولارا، لينضم إليه فورًا الشقيق الأكبر “آيفون إكس اس ماكس” بحجم شاشة وصل إلى 6 إنشان ونصف.

والجهازان مزودان برقاقة من نوع “إي تويلف بيونيك” التي تساعد في معالجة أسرع خاصة في تطبيقات خاصية الواقع المعزز.

وجاءت الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغابكسل، والأمامية بدقة 7 ميغابكسل، فضلًا عن إمكانية التصوير “دوبلي فيجن” والتصوير العميق “ات دي ار” وتقنية اللمس الثلاثي الأبعاد للشاشة، وتترواح سعة التخزين من 64 حتى 512 غيغا بايت.

ويمكن تزويد الجهازين بشريحتي اتصال. ويبلغ سعر ايفون اكس اس ماكس 1099 دولارا.

أما “ايفون اكس ار” فهو جهاز بإمكانات عادية من شاشة الـ سي دي، بحجم 6.1 بوصة مع كاميرا بعدسة واحدة دقة 12 ميغابكسل ومتوفر بـ 6 ألوان، وسعره هو 749 دولارا.

وسرعان ما علق البعض بأن المنتجات الجديدة لآبل لا تختلف كثيرًا عن إصداراتها الأخيرة ولا يتعدى طرحها تطوير المزايا القائمة دون الإتيان بجديد يحقق نقلة نوعية، بحسب تعبيرهم.