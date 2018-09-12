“أبل” تكشف بالخطأ عن أسماء هواتف آيفون الجديدة 

رصد موقع AllThings أسماء هواتف شركة “أبل” الجديدة، وذلك قبل ساعات قليلة من الإعلان رسميًا، وذلك من خلال موقع الشركة الرسمي، لكن سرعان ما لاحظت “أبل” الأمر فقامت بسحب البيانات الخاصة بأرشفة روابط الموقع.

وأوضحت التسريبات وجود هاتفين بأسماء iPhone XS، وهو الاسم المتوقع للجيل الجديد من هاتف الشركة آيفون X، وسيأتي بشاشة حجمها 5.8 بوصة، بالإضافة إلى iPhone XS Max، الذي يعكس اسمه أنه هو الإصدار الكبير الخاص بالهاتف الجديد، الذي من المتوقع أن تكون شاشته بحجم 6.5 بوصة.

كما رصد موقع “ذا فيرج” التقني، وفقًا لما نقله موقع “إنجادجيت” التقني، وجود هاتف باسم iPhone Xr، ومن المتوقع أن يكون ذلك هو الهاتف الأرخص من حيث السعر، الذي انتشرت حوله تسريبات عديدة منذ العام الماضي، ومتوقع أن يكون بشاشة 6.1 بوصة وسيحمل ميزة دعم شريحتي اتصال في بعض الدول حول العالم.

ومن المنتظر أن تكشف شركة “أبل” عن هواتفها الجديدة خلال حفل تقيمه بقاعة مسرح “ستيف جوبز”، إلى جانب إطلاق عدد من الأجهزة الجديدة مثل الجيل الرابع من ساعتها الذكية “أبل” ووتش وعدد من المنتجات الأخرى.