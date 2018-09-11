دراسة سيكولوجية عن هوس الشباب بالموديل الجديد الصاخب من الموبايلات

وسط فيضان الشائعات والتسريبات عن هواتف الآيفون، الاثنين أو الثلاثة الجديدة التي ستطرحها شركة آبل، غدًا الأربعاء، أعاد موقع “زد نت” الإخباري الأمريكي مناقشة الموضوع القديم غير المحسوم وهو: لماذا يتهافت الكثيرون على شراء الموديل الجديد؟ يقفون بالطوابير ويدفعون مبالغ يعرفون أنها غير مبررّة في معظم الأحيان.

ليس لمجرد أنه جديد

تبدأ النشرة المتخصصة بالتكنولوجيا تقريرها باستحضار المقولة التقليدية، إن الناس يهوون الجديد، خصوصًا الجديد الذي يتحدث عنه الجميع.

وتفسير هذا الولع بالجديد المُبهر، هو أن الشاب يشعر بأنه إذا امتلك هذا الموديل الجيد فإنه سيكون ضمن النخبة، وإن لم يفعل فإنه سيظهر أمام أقرانه بأنه “متخلّف” وفاقد لشُعلة المجاراة والتميّز.

الدراسة ترى أن الموضوع ليس بهذه البساطة. وتستند في ذلك إلى دراسة نشرتها مجلة “هارفارد بيزنس ريفيو” وقام بها اثنان من الخبراء في سيكولوجية استهلاك الملابس والأحذية. وبتقديرها أن استهلاك أجهزة الهاتف الذكية لا يختلف كثيرًا عن استهلاك الأحذية والملابس.

جهاز يحكي عن صاحبه

وتشير الدراسة إلى أن سيكولوجية تسويق هاتف الآيفون، تبنيها شركة آبل على قاعدة “أن الآيفون شيء ترتديه بقدر ما هو شيء تستعمله”. ففيديوهات ترويجه تشير إلى أنه “جهاز يحكي عن صاحبه”، تمامًا مثلما يحكي الحذاء والقميص عن صاحبهما.

وتعالج دراسة جامعة هارفارد موضوع استهلاك الموضة سريعة التغيير من عدة زوايا، وبالأرقام:

فقد أظهرت الإحصائية أن 83% من جولات التسوّق تعتمد نظرية “المشتريات المكررة”، أي أن المشتريات هي عملية “إحلال وتبديل” أكثر منها شغفًا بالجديد المجهول.

الإحلال والتبديل

وبناء على هذه الأرقام، فإن النصيحة الكبرى التي يجري تقديمها للشركات الصانعة لكل شيء، بما في ذلك الهواتف، هي أن النجاح يعني رضا المستهلك عن السلعة بحيث تستطيع الشركة أن تعيد بيعها له ويكون راضيًا.

وهذا يعني أن “المستهلك يأتي قبل السلعة”. وبالتالي فإن شركة آبل وهي تطرح، غدًا، نوعين أو ثلاثة جديدة من آيفون، فإنها تستند إلى قناعتها بأن مستهلكي الموديل السابق كانوا راضين، وأن بالإمكان قيادتهم ليبدلوا ما لديهم، ما داموا مقتنعين به أساسًا، فالكثير منهم ربما لم يقرأوا بالتفصيل ميزات الموديل الجديد.

وكانت نشرة “سي نت” المتخصصة بالتكنولوجيا نشرت، يوم أمس، أن ما ستطرحه “آبل”، يوم الأربعاء، سيشمل موديلات iPhone XS, iPhone XS Max and iPhone XR، بالإضافة إلى ماك بوك وساعة آبل.