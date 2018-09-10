“آبل” تستعد لإطلاق “آيفون” جديد.. وتسريبات تكشف عن مزاياه

كشف تسريب جديد نشره المدون التقني Ben Geskin عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تصميم وألوان هاتف “آيفون” ذي الثمن المنخفض، والمنتظر إطلاقه هذا العام في حفل تقيمه شركة “أبل” في الـ 12 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتظهر الصور المسربة تصميمًا مبهجًا بالألوان المختلفة من أبيض وأحمر وأزرق قاتم، إذ إن الهاتف يتميز بكاميرا واحدة فقط على الجانب الخلفي وشاشته، وهذا ما سيمكن “أبل” من توفير نفقات تكلفته بالتالي سيكون ثمنه أرخص من بقية هواتفها هذا العام.

يتوقع من التسريب أن يحمل الهاتف اسم iPhone XC، وذلك ليتوافق مع بقية هواتف “آيفون” للعام الحالي التي تشير التوقعات إلى أنها ستأتي بأسماء iPhone XS، وذلك للجيل الثاني من هواتف “آيفون X ” التي بدأت العام الماضي، وiPhone XS Plus، ليكون هذا الاسم هو اسم الإصدار الأكبر.

وأكدت عشرات التقارير الفترة الماضية، أن الإصدار الأرخص لن يأتي بميزة 3D Touch لأن الشاشة ليست OLED، إضافة إلى أن الجانب الخلفي للهاتف سيكون من الألومنيوم أو البلاستيك وليس من الزجاج، بالتالي لن يدعم الشحن اللاسلكي.