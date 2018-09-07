غوغل تعلن موعد إطلاق هواتف “بيكسل 3”

أرسلت شركة غوغل، أخيرًا، دعوات حفل إطلاق هواتفها الجديدة Pixel 3 إلى الصحفيين ووسائل الإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من دوران طواحين الشائعات التي نشرت كافة تفاصيل مواصفات الهواتف، من حيث التصميم وكذلك من حيث إمكانياتهم على مدار الفترة الماضية.
ووفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني، فإن دعوة الحفل حملت رقم “3” بشكل مشفر وموظف بشكل ذكي من خلال كتابة عبارة “I <3 NY”، والتي تعني “أنا أحب نيويورك”، وذلك في إشارة مباشرة إلى الجيل الثالث من عائلة هواتف بيكسل.
ووفقًا للتسريبات، فإن بيكسل 3 سيعمل بمعالج سناب دراجون 845 وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت و12.2 ميغابكسل و5.5 بوصة.