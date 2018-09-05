تعرف على مزايا تحديث غوغل الجديد لمتصفح كروم (فيديو)

أطلقت شركة “غوغل” تحديثًا جديدًا لمتصفحها للإنترنت Chrome، يقدم العديد من المزايا الجديدة والتي ستزيد من إنتاجيتك على الإنترنت، بالإضافة إلى تحديث شكل تصميم المتصفح، على الموبايل والويب.

تأتي تحديثات التصميم الجديدة في أن الشكل أصبح أكثر استدارة من حيث حواف علامات التبويب Tabs، وكذلك من حيث أطراف نوافذ التصفح، وجميع الأيقونات داخل المتصفح سواء على الويب أو الموبايل، وهذا أطلقت عليه غوغل الجيل الثاني من لغة تصميمها Material Design.

بينما جاء النصيب الأكبر من التحديثات إلى جانب الأداء، يضم العديد من المزايا الجديدة التي ستجعل تجربتك أكثر متعة وسهولة وأكثر انسيابية مقارنة بما كانت عليه من قبل التحديث.

كما يتيح التحديث الجديد ميزة تسهيل الوصول إلى بياناتك الشخصية من كلمات مرور وعناوين بريدية على أي جهاز تستخدم عليه كروم، بحيث إذا سجلت دخولك على حسابك على موقع ما على الكمبيوتر، ومن ثم قمت بفتح كروم على موبايلك وحاولت الدخول إلى حسابك، ستجد أن كلمة مرورك تتم كتابتها أمامك تلقائيًا، بحيث يكون الأمر أسهل.

وعندما تحاول إنشاء حساب جديد على أي خدمة وتحاول أن تضع كلمة مرور قوية، سيقترح عليك كروم بعض كلمات المرور المعقدة القوية والتي ستساعدك على حماية خصوصيتك وحسابك من الاختراق، كما أنك لن تحتاج إلى أن تتذكر كلمات مرورك، لأن كروم سيحتفظ بها عنك وسيوفرها لك أينما تحتاجها على أي جهاز تستخدم عليك كروم.

يعتبر المربع الذي تكتب فيه عنوان الموقع المراد الذهاب إليه داخل المتصفح بمثابة محرك بحث مباشر بحيث تقوم بكتابة ما تريد البحث عنه، لذلك في التحديث الجديد رفعت غوغل من المزايا التي يوفرها هذا المربع، من خلال أنك يمكنك الحصول على إجابات لأسئلتك من خلال كتابتها داخل المربع مباشر، وستظهر لك الإجابة في قائمة منسدلة تحت المربع، وكذلك إذا قمت بكتابة اسم شخصية عامة أو فنان ستظهر لك مباشرة معلومات عنه، بحيث إذا ضغطت على صورته التي ظهرت لك ستذهب مباشرة إلى صفحة معلومات عنه.

وتمكن الاستفادة وتحميل التحديث الجديد من خلال الموقع الرسمي لغوغل كروم سواء على أجهزة ماك وويندوز وليونكس المكتبية واللابتوب أو كذلك على الموبايل لجميع أنظمة التشغيل من أندرويد وiOS.